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g1tarist
Тонкий флагман Galaxy S25 Slim будет уступать по производительности только Galaxy S25 Ultra
Он будет продаваться по всему миру, уже раскрыт каталожный номер этой модели.

Компания Samsung подтвердила выпуск нового флагманского смартфона Galaxy S25 Slim. Эта модель, получившая сертификацию, будет доступна для покупки по всему миру. Особенностью устройства является его тонкий корпус, а по техническим характеристикам он уступает только более продвинутой модели Galaxy S25 Ultra.

Модельный номер новинки — SM-S937B, где буква «B» указывает на глобальную версию устройства. Известный аналитик Ice Universe отметил, что Galaxy S25 Slim будет интересен тем, кто ищет компактный, но мощный смартфон. По его словам, новый флагман превосходит модели Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus.

Среди особенностей Galaxy S25 Slim стоит выделить его камеру. Основной модуль включает в себя три датчика: основной на 200 Мп и два дополнительных на 50 Мп каждый. Также в камере присутствует телеобъектив с 3,5-кратным увеличением. Ожидается, что смартфон поступит в продажу весной 2025 года.

Ice Universe известен своими точными прогнозами о новинках в мире технологий. Ранее он предсказал появление экранов-водопадов, дизайн iPhone X с его характерной «челкой», а также новый дизайн iPhone 14 и 200-мегапиксельный датчик изображения от Samsung. Его информация часто основывается на данных от источников из отдела исследований и разработок Samsung.

#samsung #galaxy
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