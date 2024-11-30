Выпускать начнут совершенно новый внедорожник — 300-сильный гибрид.

В России скоро начнется производство нового внедорожника от Haval. Это будет мощный гибридный автомобиль с двигателем на 300 лошадиных сил. Новинка получила название Haval H-Dog, хотя ранее ее могли знать как Haval Dargo MAX.

Перенос производства модели Haval M6 с завода в Туле в Калугу, на территорию бывшего предприятия «ПСАМ Рус», вероятно, был сделан для освобождения мощностей под новый проект. Об этом свидетельствует информация, опубликованная изданием «Коммерсантъ». 25 ноября завод в Калуге получил официальное разрешение на серийное производство новой модели, которая в документах обозначена как автомобиль типа В16G.

Этот гибридный автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем и способен развивать до 299 лошадиных сил. Как и его бензиновый аналог, гибрид будет иметь полный привод. В декабре прошлого года стоимость Dargo MAX оценивалась в диапазоне от 3,2 до 4,5 млн рублей, но цены могут быть пересмотрены.

На декабрьской презентации для дилеров также были представлены другие модели Haval, включая Haval H3, Haval H9 и Haval F7, которые уже поступили в продажу на российском рынке.