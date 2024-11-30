Норвегия в 2025 году откажется от выпуска машин на топливе.

Tesla Илона Маска стала лидером на автомобильном рынке Норвегии, обогнав таких гигантов, как Toyota и Volkswagen. Это произошло на фоне решения Норвегии к 2025 году полностью отказаться от продажи автомобилей на бензине и дизеле. Электрические автомобили уже начали заменять традиционные топливные машины, и Tesla оказалась в авангарде этого процесса.

Согласно исследованию OFV, в 2023 году Tesla заняла 20% норвежского рынка. Toyota и Volkswagen также показали значительные результаты, но остались позади. В Норвегии сейчас можно выбрать из более чем 160 моделей электромобилей, в то время как несколько лет назад на рынке было представлено менее десяти.

Китайские производители автомобилей, такие как NIO и BYD, также активно увеличивают свои доли на рынке, предлагая новые модели электромобилей.

В следующем году Норвегия планирует полностью перейти на электромобили, став первой страной в мире, где будут продаваться только электрические автомобили. Это стало возможным благодаря активному строительству зарядных станций, которые теперь можно встретить даже в сельских районах страны.

Переход на электромобили в Норвегии идет полным ходом, и страна активно готовится к новой эре в автомобильной индустрии, где электрические автомобили заменят традиционные топливные машины.