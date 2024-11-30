Этот режим пригодится в разных сценариях.

BYD решил представить что-то новенькое в мире автомобилей: Leopard 8 - первый внедорожник с "жестоким режимом". Этот режим активируется при скорости менее 2 км/ч. Эта функция особенно полезна в экстремальных условиях, таких как глубокое бездорожье или когда необходимо вытащить застрявшую машину.

"Жестокий режим" позволяет автомобилю развивать максимальный крутящий момент даже при очень низкой скорости. Эта особенность делает Leopard 8 идеальным выбором для сложных дорожных условий, включая крутые и каменистые склоны. В режиме можно выбрать одну из двух опций: "Восхождение" для подъема по склонам и "Вытягивание" для освобождения застрявших объектов.

Leopard 8 обладает впечатляющими характеристиками: его силовая система выдает 748 лошадиных сил и крутящий момент 760 Нм. Несмотря на свои габариты и вес, автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды.

Этот инновационный внедорожник является результатом сотрудничества компаний BYD и Huawei, что подчеркивает их стремление к созданию передовых технологий в автомобилестроении.