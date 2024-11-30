Он отличается очень компактными размерами.

Объем нового мини-ПК составляет всего 700 мл, а толщина — 26 мм. Этот компьютер напоминает устройства, ранее известные как неттопы, и даже оснащен типичной для них подставкой.

Mars RPL работает на 10-ядерном процессоре Core i5-1335U, хотя доступна также версия с пятиядерным Celeron 7305. Пока неизвестно, будет ли устройство продаваться в полной комплектации или только как Barebone-кит, но в нем предусмотрено два слота для оперативной памяти и два разъема для SSD.

Среди других особенностей мини-ПК стоит отметить наличие порта Thunderbolt 4. Кроме того, устройство оснащено портами HDMI, неожиданно VGA, USB-C, который поддерживает зарядку мощностью до 20 Вт, слотом для карт SD, USB4 с поддержкой Thunderbolt 4, четырьмя портами USB 3.2 Gen2, сетевым разъемом RJ45 и двумя портами USB 2.0.

Особое внимание заслуживает система охлаждения мини-ПК. Процессор с тепловой трубкой расположен с одной стороны платы, а радиатор с вентилятором — с другой, что обеспечивает эффективное отведение тепла.

Цена на новинку пока не объявлена, но уже ясно, что ASRock Mars RPL предложит пользователям компактное и функциональное решение для работы и развлечений.