Технология позволяет увеличить срок службы в пять раз, а яркость — в три.

Выгорание OLED-экранов может остаться в прошлом благодаря новой технологии MAX OLED от компании Applied Materials. Это решение обещает увеличить срок службы экранов в пять раз и повысить их яркость в 3 раза. Такие показатели стали возможны благодаря уникальной архитектуре пикселей и методам нанесения OLED-материалов.

Samsung уже начала использовать эту передовую технологию, что подчеркивает её значимость и эффективность. Проблема выгорания экранов давно беспокоит пользователей и производителей, но теперь, благодаря MAX OLED, она может быть решена. Ранее разработчики предлагали расширенную гарантию на экраны, которая дополнительно покрывала один или два года. Теперь же срок службы устройств значительно увеличится.

Технология MAX OLED не только улучшает качество изображения, увеличивая яркость и разрешение, но и снижает потребление энергии на 30%. Это достигается за счет использования селективного осаждения, которое позволяет точно размещать пиксели и увеличивать количество OLED-материала на единицу площади.

Кроме того, MAX OLED упрощает масштабирование производства OLED-панелей, переходя от стеклянных подложек Gen 6 к подложкам Gen 8. Это открывает новые возможности для использования OLED-дисплеев не только в смартфонах, но и в планшетах, ПК и телевизорах.

Таким образом, технология MAX OLED представляет собой не просто улучшение существующих решений, а качественный скачок в производстве дисплеев. С учетом того, что ведущие производители уже заинтересованы в этой технологии, можно ожидать её скорого распространения на рынке.