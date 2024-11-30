Стоимость «Пакш-2» оценивается в €12,5 млрд.

Венгрия получила одобрение на начало строительства новой фазы атомной станции "Пакш-2", которая реализуется при поддержке России. Национальное управление по атомной энергии страны утвердило предварительный отчет о безопасности, что позволяет начать заливку бетона для фундамента.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал это событие как значимый и положительный шаг в развитии национальной энергетики. "Это важная веха в строительстве атомной станции", - отметил он.

Проект "Пакш-2" предусматривает строительство двух новых энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, разработанными Росатомом. Общая стоимость проекта оценивается в 12,5 миллиарда евро. Россия предоставила Венгрии кредит на сумму 10 миллиардов евро для реализации этого проекта.

Десять лет назад Россия и Венгрия заключили соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, что включало строительство новых блоков АЭС "Пакш-2". Контракт на строительство был подписан в декабре 2014 года.

Венгрия также добилась исключения этого проекта из санкционного списка Евросоюза, что позволяет продолжить строительство несмотря на политические напряженности. Это решение подчеркивает стратегическую важность проекта для энергетической безопасности страны.