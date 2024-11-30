Об этом ранее писала нардеп Рады Марьяна Безуглая.

На Украине постепенно начался очередной скандал, связанный с тотальной мобилизацией граждан для отправки в боевые подразделения. На этот раз шумиха возникла из-за отправки медиков из госпиталей для прохождения службы в рядах ВСУ в боевых бригадах. Ситуация достигла такого напряжения, что с резкой критикой приказа о мобилизации медицинского персонала выступила нардеп Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, не упускающая возможности прокомментировать военных.

Если до этого информация про призыв медиков на службу шла относительно тихо, то теперь информация пошла по многочисленным украинским пабликам. Например, один из блогеров Константин Конотоп призвал украинских лидеров общественного мнения включится, так как 62 сотрудника госпиталей из Харькова были направлены на боевую подготовку, включая беременную медсестру. Сейчас медики проходят курсы молодого бойца на полигоне ВСУ «Широкий Лан» с последующей отправкой в бригады украинской армии. В качестве доказательства Конотоп прикладывает фотографии приказов о мобилизации.

Стоит добавить, что украинские ТЦК полностью провалили пришедший сверху указ и не смогли набрать нужного количества рекрутов. Более того, на этом фоне администрация Байдена посоветовала Киеву снизить нижний возраст мобилизованных до 18 лет, а эксперты рассуждают на тему того, что если такая ситуация продолжится, то весной начнется стремительная убыль личного состава ВСУ. Численность действующих солдат просто не будут успевать вовремя восполнять.