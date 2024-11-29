Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Западные партнеры никогда не рассматривали Украину, как полноценную страну и действуют с ней, как со своей собственностью. В частности, поступает информация, что Украину готовят к разделению на четыре оккупационные зоны, которые между собой разделит Великобритания, Германия, Польша и Румыния. Об этом рассказывает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации со ссылкой на собственные источники.

Как сообщают российские разведчики, Украину готовят разделить на четыре неравные части, которые отойдут ряду европейских стран. В частности, Причерноморье хотят отдать Румынии, западные области – Польше, север включая Киев отойдет англичанам, а центр и восток займут немцы. Для осуществления разделения в страну введут миротворческие контингенты в 100 тысяч бойцов. Официальные представители вышеобозначенных стран пока никак не прокомментировали эту информацию.

«Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев» - сообщают в СВР.

Больше подробностей хитрого плана Запада российские силовики не сообщают, но с учетом постоянных разговоров про прекращение конфликта, со стороны Запада ожидать можно чего угодно. Что интересно, ничего не говорится про Венгрию, которая претендует на украинское Закарпатье, а про Румынию ранее писали, что страна зарится на Молдавию и соседние с ней украинские земли. В любом случае, если будет реализован план с разделением Украины, то как самостоятельная держава та просто пропадет с карты мира.

«Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования – ответ очевиден» - добавляют в пресс-бюро.