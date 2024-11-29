Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
СВР: Запад планирует поделить Украину между Великобританией, Германией, Польшей и Румынией
Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Западные партнеры никогда не рассматривали Украину, как полноценную страну и действуют с ней, как со своей собственностью. В частности, поступает информация, что Украину готовят к разделению на четыре оккупационные зоны, которые между собой разделит Великобритания, Германия, Польша и Румыния. Об этом рассказывает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации со ссылкой на собственные источники.

Как сообщают российские разведчики, Украину готовят разделить на четыре неравные части, которые отойдут ряду европейских стран. В частности, Причерноморье хотят отдать Румынии, западные области – Польше, север включая Киев отойдет англичанам, а центр и восток займут немцы. Для осуществления разделения в страну введут миротворческие контингенты в 100 тысяч бойцов. Официальные представители вышеобозначенных стран пока никак не прокомментировали эту информацию.

«Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев» - сообщают в СВР.

Больше подробностей хитрого плана Запада российские силовики не сообщают, но с учетом постоянных разговоров про прекращение конфликта, со стороны Запада ожидать можно чего угодно. Что интересно, ничего не говорится про Венгрию, которая претендует на украинское Закарпатье, а про Румынию ранее писали, что страна зарится на Молдавию и соседние с ней украинские земли. В любом случае, если будет реализован план с разделением Украины, то как самостоятельная держава та просто пропадет с карты мира.

«Нужен ли России такой вариант мирного урегулирования – ответ очевиден» - добавляют в пресс-бюро.

#украина #сво #всу #запад #свр
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
37
Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
15
В Китае обнаружили «сверхгигантское» месторождение золота стоимостью $83 млрд
6
В Китае приступили к строительству крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа
+
Обновление Windows 11 24H2 оказалось несовместимо с некоторыми офисными USB-устройствами
1
С нового года хостинг-провайдеров в РФ обяжут раскрывать данные о стране выдачи документов клиентов-физлиц и не только
4
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
18
В украинской армии подтверждают закрепление российских подразделений в центре Часов Яра
+
Российская гиперзвуковая ракета «Орешник» обладает мощностью 900 килотонн
1
Xiaomi начала глобальную рассылку HyperOS 2, первыми новую операционную систему получат флагманы
+
«Ланцет-3» вывел из строя американскую гаубицу M777A2: точный удар российского дрона-камикадзе
+
Баллистический боеприпас РФ поразил производство комплектующих для ракетных систем ВСУ в Харькове
+
Российский FPV-дрон впервые уничтожил редкий американский ЗРК L3 Harris Vampire
3
Росморречфлот возродит заброшенный водный маршрут по реке Иртыш
+
Клон игры Horizon Zero Dawn под названием Light of Motiram представили на ПК
1
Свежие скриншоты One UI 7 демонстрируют ряд обновлённых приложений и значков
+
С-500 «Прометей» нейтрализует ракеты ATACMS, SCALP-EG и Р-360 «Нептун»
+
Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм не увидел смысла в поставке ВСУ дополнительных самолетов
+
Собственный чип Xiaomi на техпроцессе 3 нм не получит модема 5G
+
В Германии полагают, что вооружённый конфликт России и НАТО начнётся до 2030 года
10

Популярные статьи

Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
29
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
8
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
13
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
14
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
8
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
10
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
15
Обзор компактного SSD накопителя Silicon Power DS72
1
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
38

Сейчас обсуждают

Gamandril
23:05
В принципе да, интел вот тоже выпустила с аппаратными ошибками первое поколение видеокарт. По итогу они и через 2 года не обогнали конкурентов даже на винде, ну может местами где-то есть такое. На дел...
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
Gamandril
23:05
Остается только AMD с их открытыми драйверами более-менее стабильным вариантом. А лучи они пусть в задницу себе засунут - как уже упоминали люди тут 24 кадра на RTX 4090 - это просто обосраться какой ...
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
Михаил Цайгер
22:58
- Вот ты всё время врёшь, врёшь и врёшь. Где же там у меня написано, что сопротивление крыла зависит ТОЛЬКО от его площади?
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
Bryant333
22:58
И че?
Intel не отказалась от разработки видеокарт ARC Celestial и ARC Druid
Nvidia&Intel Hater
22:58
да я открытым текстом говорю,что осеннее обострение у кое кого.ну а Кламвульва -это ник одного тут шизоида с огрызком 3050 (правда этот ник забанен но оcтался в памяти -вульвыч как его тут звали )
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Александр Ломакин
22:51
Не знаю что за фантазии излагаете, но в оскорблениях и похабщине - мало чести для мужчины:)
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
aleximus777
22:47
Не с играми-то не особо лучше. Бывали и раньше ошибки в железе. Но чтоб как сейчас... Купил топовый проц - только чз год выяснилось, что он деградирует. Карта норовит сгореть. В новой архитектуре нви...
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
Илья Шкверя
22:39
А ничо что Х элитовские ноуты не берут из-за овердороговизны и χγевищного быстродействия-автономности, просто потому что винда и По запилены под х86_64, но никак не под арм-в8. И все плюсы снапдрагона...
Продажи ноутбуков на базе Qualcomm Snapdragon X показали скромные результаты
linux4ever
22:39
Хз, религия запрещает названия с 5 цифрами 🤣️.
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
ДУ50
22:33
У каждого своё: " классное и кал"
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем