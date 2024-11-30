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g1tarist
Германия до конца года передаст ВСУ еще два комплекса IRIS-T
Эта поставка включает одну систему IRIS-T SLM средней дальности и одну систему IRIS-T SLS малой дальности.

Несмотря на все политические вихри внутри истеблишмента Германии, программы по поставкам на Украину систем вооружений и боеприпасов никто не сворачивает. Более того, до конца текущего года ФРГ передаст для усиления противовоздушных возможностей ВСУ два дополнительных зенитно-ракетных комплекса серии IRIS-T. Об этом заявил глава специального комитета по вопросам Украины в Бундесвере генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Как рассказал Фройдинг, украинская армия получит сразу два комплекса ПВО модели IRIS-T. Один из зенитно-ракетных комплексов будет предназначен для перехвата целей на средней дистанции, второй – малой. Оба комплекса передадут на Украину до конца 2024-го года и тем самым немцы подтвердят тот факт, что Германия, несмотря на все внутренние проблемы, не оставляет своих обязательств. Стоит добавить, что это именно дополнительные комплексы, а Олаф Шольц пообещал еще один ЗРК во время очередной встречи с Зеленским.

Кроме IRIS-T SLM и IRIS-T SLS Германия продолжит передавать на Украину военную технику и боеприпасы, и это только программа на этот год. Военная помощь украинцам в следующем 2025-м году не ослабнет и будет идти самым интенсивным образом. Германское правительство уже сделало большой заказ на производство новых зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, который также станут передавать ВС ВСУ.

#всу #германия #зрк
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СВР: Запад планирует поделить Украину между Великобританией, Германией, Польшей и Румынией
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