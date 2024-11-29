Об этом стало известно благодаря видео, опубликованному ТАСС.

В сети появилось официальное подтверждение уничтожения боевой машины пехоты AMX-10P, которая была демонтирована усилиями росгвардейцев с помощью дрона-камикадзе. Интересный факт заключается в том, что до этого случая никто не подозревал о наличии этих машин на вооружении у украинских вооруженных формирований. Кадры с «демонтажем» французской БМП были опубликованы ТАСС.

Западная пресса также не осталась в стороне от факта потери французской боевой машины и пишет на своих страницах, что до этого никто и не думал, что AMX-10P были переданы украинской армии. Более того, вспомнили, что Франция заявляла о поставках этой бронемашины еще в 2023-м году, но после этого никаких сведений не поступало.

«Это событие имеет важное значение, поскольку оно впервые подтверждает поставку AMX-10P из Франции на Украину» - пишут западные издания.

Росгвардейцы смогли «демонтировать» БМП в Курской области с помощью атакующего дрона. Боевая машина пехоты подорвалась на мине и встала, десант покинул AMX-10P и скрылся в лесу. Саму БМП после этого удалось «добить» с помощью дрона-камикадзе. Закрепившихся в лесу украинских пехотинцев накрыли наведенным ударом артиллерии.

Стоит отметить, что AMX-10P машина не новая и её разработка велась в 1970-х годах, а после выпущенные БМП просто дорабатывались по мере возможностей. Из вооружения на БМП установлена 20-мм пушка и 7,62-мм пулемет в башне кругового вращения. Ракетного вооружения на эти бронемашины не устанавливается и сейчас AMX-10P в основном используют в качестве бронетранспортеров для пехоты.