Цели должны быть крупные, включая предприятия ВПК, военные объекты и «центры принятия решений».

Спустя неделю после боевого испытания ракеты «Орешник», президент РФ Владимир Путин, выступая в Астане, заявил, что в следующих раз ракеты прилетят по чему-то важному и большому. При этом глава России высказался, что бить по чему-то маленькому смысла нет и это будет все равно, что стрельба по воробьям. Список потенциальных целей российского удара начали активно обсуждать на западе и на Украине, так как во время того же выступления Путин сказал, что у РФ есть еще несколько готовых к применению «Орешников».

Удар гиперзвуковой баллистической ракеты комплекса «Орешник» произвел на западных и украинских экспертов большое впечатление. После заявления Путина эксперты наперебой принялись рассуждать, куда в следующий раз ударит ВС РФ. При этом из списка целей сразу отпала Банковая улица, на которой расположены государственные учреждения Украины. Больше всего рассуждений ведется на тему ударов по комплексам ВПК, которые еще продолжают функционировать в стране и хоть как-то поддерживают экономику.

Одним из наиболее релевантных вариантов стал Криворожский Коксохимический завод, который сейчас полностью функционирует и используется в цепочке производства металла для ВСУ. Кроме того, неподалеку от него расположен крупный металогический промышленный комплекс. Устранение этой цепочки производства приведет к нехватке стали для производства военной техники и вынудит Украину закупать у Запада даже листы стали, а не только готовую продукцию. Кроме того, эту цепочку может прервать и полный переход шахт с углем около Покровска под контроль ВС РФ.