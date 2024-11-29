На Geely Galaxy EX5 уже выдано ОТТС.

Скоро на российском рынке появится новый электрический кроссовер Geely Galaxy EX5, собранный в Белоруссии. Российские регуляторы уже утвердили эту модель, что позволяет начать её продажи. Однако покупатели смогут приобрести автомобиль только во второй половине 2025 года, когда начнётся его производство на белорусском заводе.

Geely Galaxy EX5, известный в Китае как Geely Galaxy E5, по размерам сравним с моделью Geely Atlas. Этот автомобиль оснащён электродвигателем мощностью 218 лошадиных сил, который приводит в движение передние колёса. В зависимости от выбранной комплектации, емкость аккумулятора составляет 49,52 или 60,22 кВтч, что обеспечивает запас хода 440 или 530 км по китайской методике CLTC.

В Китае стоимость Geely Galaxy E5 колеблется от 1,65 до 2 миллионов рублей, но в России цена будет выше из-за затрат на импорт и логистику.