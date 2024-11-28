Теперь им приходится перебрасывать войска через западные кварталы.

Продвижение российской армии на Кураховском направлении продолжается и ВСУ оказываются в черте города в крайне сложном положении. Дело в том, что ВС РФ смогли зайти в центральную часть Курахово и тем самым разделили украинский гарнизон на северную и южную части. Разумеется, они не прервали связь друг с другом полностью, но теперь им приходится делать большие обходные маневры через западные кварталы, чтобы оперативно перебрасывать резервы и снабжение, с которым у местных сил ВСУ и так наблюдались проблемы.

ВС РФ смогли не просто занять восточную часть Курахово, но и серьезно продвинулись в центре населенного пункта, тем самым дробя оборону украинского гарнизона и создавая клин между северными и южными частями города. Приходят новости, что на этом российские штурмовые подразделения не остановились и расширяют зону контроля из центра города во все стороны, включая западную, через которую и идет переброска из северных в южные районы и обратно. Сейчас основные действия идут в районе улиц Пушкина и Победы, которые являются важным рубежом для обеих армий.

Однако судьба Курахово зависит не только от боестолкновений в черте города, но и от обстановки, царящей на берегах Кураховского водохранилища. ВС РФ постепенно завершают охват водоема и выходят к северо-западным берегам. Кроме того, вовсю идет охват Курахово с южной и северной стороны, который постепенно отрезает населенный пункт от поставок извне. Тут стоит напомнить, что снабжение кураховского гарнизона шло из Запорожской области, так как все остальные логистические пути перерезаны.