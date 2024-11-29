Особенно большие проблемы возникают у операторов FPV-дронов.

Обстановка для украинских войск на территории Курской области оставляет желать лучшего, и ВС РФ постепенно выдавливают их за пределы России. Кроме того, в последнее время украинские источники начали рассказывать истории про то, что российские войска стали все больше глушить радиосвязь в регионе, используя большое количество систем радиоэлектронной борьбы. Дело доходит до того, что связь пропадает даже с дронами разных модификаций, которые используются ВСУ.

Как пишут источники, российские войска заглушили почти все доступные частоты и дело доходит до того, что беспилотники не могут передавать картинку и вообще лишаются управляемости. При этом не все частоты еще заблокированы и их использование становится единственно возможным вариантом. Тут стоит отметить, что эксперты считают именно FPV-дроны главным фактором того, что украинская армия все еще удерживает до 500 квадратных километров Курской области.

«Им (русским) осталось закрыть 700-900 MHz – и всё, картинки не будет на дронах» - пишут украинские источники.

Одновременно в прессе начинает разгонятся история, что российская армия начинает превосходить ВСУ по количеству используемых дронов. Но главное, что происходит не только количественное, но и качественное опережение. На этом фоне на Украине продолжают развивать производство дронов, чтобы заменять ими дорогостоящие ракеты, которыми запретили бить по всем российским регионам кроме Курской области. Речь идет об американских ракетах ATACMS, запускаемых с колесных РСЗО M142 HIMARS.

Дополним, что атака на Курскую область началась в начале августа нынешнего года и основной декларируемой целью был захват Курской АЭС. Однако позже цели не раз менялись, с каждым месяцем преображаясь самым радикальным образом, от «захват АЭС» до «создание козыря при мирных переговорах».