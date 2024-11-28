Он позволяет вести огонь ракетами Tomahawk и SM-6, а в перспективе и другими средствами поражения.

На закате своего существования СССР и США подписали договор об ограничении и ликвидации ракет средней-малой дальности на сухопутных платформах. В 2019-м году во время президентства Дональда Трампа США вышли из этого договора в одностороннем порядке и стали разрабатывать сухопутную самоходную платформу для ракет серии «Томагавк» с дальностью полета от 500 до 5 500 км. Ранее на сухопутные платформы устанавливали только ракеты этой серии, способные лететь только на тактическую глубину до 500 км.

Новая система, которую начали разрабатывать сразу после выхода из договора, назвали «Тайфун» и в нынешнем году несколько таких батарей встали на боевое дежурство. В том числе одну из них развернули на филиппинском острове Лусон. Оттуда ракеты могут дотянуться до всех баз НОАК на Южно-Китайском море и даже немного вглубь континентального Китая. Филиппинские власти, «обеспокоенные» поведением КНР, просят американцев продать им пару батарей «Тайфунов» для самообороны от большого соседа.

Однако идеей получить «Тайфун» загорелись не только в Маниле, но и на Украине, где официальный Киев начал подбивать клинья к американским властям с просьбой предать им батарею таких ПУ. Что интересно, по официальным данным дальность полета ракеты комплекса «Тайфун» составляет 2500 км и может покрыть большую часть "старой" российской территории. Однако американцы пока никак не реагируют на просьбы своего сателлита и таинственно молчат.

Тут стоит напомнить, что ракеты «Томагавк» в первую очередь предназначен для преодоления систем ПРО потенциального противника. Более того, штатной боевой частью ракеты является специальный боеприпас с ядерной частью.