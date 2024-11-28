Ровно и Луцк почти полностью остались без электроэнергии.

Энергосистема Украины, и так работающая с большими проблемами, получила новый удар по своей стабильности. Дело в том, что российские войска нанесли серию высокоточных ударов по энергетическим объектам Украины в ряде областей. Официальный Киев сообщает, что сейчас ведутся работы по стабилизации функционирования системы и говорит о пересмотре отключений электроэнергии по всей стране.

Серьезная проблема с электроснабжением наблюдается в городе Ровно, где без света осталась большая часть населённого пункта. Проблема началась после утреннего прилета российских ракет по объектам энергосистемы. Также подобное наблюдается в городе Луцк в Волынской области, где также фиксируются попадания по важным элементам энергосистемы области. Местные власти в срочном порядке принимают меры по устранению последствий, но получается у них не так гладко.

Кроме того, прилеты фиксировались и в Днепропетровской и Киевской области, где целями ударов стали тыловые объекты ВСУ. Сначала по целям совершили налет дронами-камикадзе «Герань», а уже потом были нанесены удары ракетами разных типов.

«В Киеве применены экстренные отключения света» - сообщают официальные источники.

Пристального внимания российских военных удостоилась Одесса и промышленные районы города. Приходят новости, что по городу был нанесен ракетный удар, который привел к пожару на одном из промышленных объектов. Предположительно, горит один из заводов в районе портов причерноморского города. Российское оборонное ведомство пока никак не прокомментировало утренние удары по Украине и заявления той стороны, что для их нанесения использовали Ту-95МС и Ту-22М3.