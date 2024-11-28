123 полета из 400 — SpaceX провела в 2024 году.

SpaceX, компания под управлением Илона Маска, отметила значительный успех, выполнив 400-й запуск ракеты Falcon 9. В этом году ракета уже совершила 123 полета, и планы на следующий год еще более амбициозны — ожидается более 150 запусков.





Falcon 9 — это первая в мире ракета-носитель на жидком топливе, которая может использовать свою первую ступень повторно. На данный момент разработано пять поколений этой ракеты. Последняя версия, Block 5, обладает тягой до 7600 кН и может поднимать на низкую опорную орбиту груз массой от 19,2 до 22,8 тонны.

SpaceX активно делится своими достижениями и планами через социальные сети, в частности на платформе X (бывший Twitter), где и было объявлено о 400-м успешном полете и 375-й посадке ракеты Falcon.



