Обновленный «Патриот» серьезно изменится технически, но не внешне.

В 2026 году УАЗ "Патриот" обзаведется автоматической коробкой передач, но его внешний вид останется прежним. Об этом сообщил генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин. По его словам, основное внимание сейчас уделяется улучшению технических характеристик автомобиля. "Изменения в дизайне не планируются, так как наша цель - сосредоточиться на том, что действительно важно для потребителей", - отметил он.

В 2025 году "Патриот" получит новый 2,0-литровый дизельный двигатель, который уже используется в некоторых грузовых автомобилях компании Sollers, владеющей Волжским автозаводом. Этот двигатель будет работать в паре с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач и электронно управляемой раздаточной коробкой. Однако автоматическая трансмиссия появится только в 2026 году, так как ее установка требует изменений в конструкции пола автомобиля.

Также Алексей Спирин поделился новостями о модернизации окрасочного комплекса на заводе. "Ранее мы использовали аэростатический метод окраски, но теперь переходим на более современный электростатический метод", - сказал он.

Что касается рестайлинга, то он будет минимальным: внедорожник получит новый руль, обновленную медиасистему и новые фары и фонари, но кузовные панели останутся без изменений.