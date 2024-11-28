Проект находится под эгидой China Mobile.

Этот сетевой протокол предназначен стать альтернативой существующему Ultra Ethernet. Первые чипы, поддерживающие GSE, уже представлены на рынке. Проект находится под эгидой China Mobile, ведущего оператора мобильной связи в Китае, который начал работу над этой технологией в 2023 году.

Global Scheduling Ethernet разрабатывается для улучшения взаимодействия между кластерами высокопроизводительных вычислений (HPC) и системами искусственного интеллекта (AI), используя уже существующее оборудование. Это особенно важно, поскольку современные центры обработки данных (ЦОД) сталкиваются с огромными рабочими нагрузками, которые текущая технология Ethernet не всегда может эффективно обрабатывать. В настоящее время многие ЦОД, использующие графические процессоры Nvidia, применяют технологию NVLink для прямого взаимодействия систем, но из-за её патентованности и высокой стоимости развертывания, она не является универсальным решением.

Хотя подробности о Global Scheduling Ethernet пока остаются не до конца раскрытыми, наличие готовых чипов указывает на серьезный подход к решению проблемы. Есть все основания полагать, что новая разработка найдет широкое применение на внутреннем рынке Китая, хотя её распространение за пределами страны пока остаётся под вопросом.