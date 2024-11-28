Этот сетевой протокол предназначен стать альтернативой существующему Ultra Ethernet. Первые чипы, поддерживающие GSE, уже представлены на рынке. Проект находится под эгидой China Mobile, ведущего оператора мобильной связи в Китае, который начал работу над этой технологией в 2023 году.
Global Scheduling Ethernet разрабатывается для улучшения взаимодействия между кластерами высокопроизводительных вычислений (HPC) и системами искусственного интеллекта (AI), используя уже существующее оборудование. Это особенно важно, поскольку современные центры обработки данных (ЦОД) сталкиваются с огромными рабочими нагрузками, которые текущая технология Ethernet не всегда может эффективно обрабатывать. В настоящее время многие ЦОД, использующие графические процессоры Nvidia, применяют технологию NVLink для прямого взаимодействия систем, но из-за её патентованности и высокой стоимости развертывания, она не является универсальным решением.
Хотя подробности о Global Scheduling Ethernet пока остаются не до конца раскрытыми, наличие готовых чипов указывает на серьезный подход к решению проблемы. Есть все основания полагать, что новая разработка найдет широкое применение на внутреннем рынке Китая, хотя её распространение за пределами страны пока остаётся под вопросом.