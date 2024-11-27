Войска РФ в этом случае дойдут до Днепра, Полтавы и Запорожья.

Вооруженные силы России смогут дойти до украинских городов и не встретить на своём пути сопротивления если новая администрация Белого дома прекратит военную помощь Киеву. С таким заявлением на страницах американского издания «Политико» выступил бывший главный дипломат Украины Кулеба, которого пару месяцев назад сместили с занимаемой должности.

Экс-министр Кулеба заявил, что прекращение поставок из США в случае, если администрация Трампа посчитает их нецелесообразными может сказаться самым негативным образом на положении дел в зоне российской Спецоперации. В частности, политик заявил, что в таком случае российской армии ничто не помешает дойти до Днепра (Днепропетровска), Полтавы и Запорожья. Кулеба, как и многие украинские чиновники, опасается, что Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине.

«Линия фронта на Донбассе рухнет, и россияне окажутся у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья. Это будет самый опасный момент для Украины в этом конфликте» - заявляет Кулеба.

Стоит отметить, что нынешний глава Украины Зеленский во время всех официальных выступлений категорически выступает против всех возможных мирных решений конфликта с РФ. По мнению экспертов президент Украины опасается, что если будет заключен мир, то он лишится не только поста президента, но и свободы и даже собственной жизни, так как ему непременно захотят отомстить за утрату территорий и гибель тысяч украинцев.