Используются беспилотники самолетного типа.

В ночь на 27 ноября 2024-го года украинская армия предприняла новую попытку атак российских областей дронами-камикадзе самолетного типа. В качестве целей выбраны 6 регионов, но основной вектор атаки шел по Ростовской области. Об этом сообщает российское оборонное ведомство, заявившее о десятке сбитых над областью беспилотников.

Вторую ночь подряд именно Ростовская область стала приоритетной целью для украинской армии и есть мнение, что причиной тому стал запрет на использование западных ракет ATACMS везде кроме территории Курской области. По крайней мере так заявили официальные представители Пентагона в своем сообщении. При этом до этого западные эксперты заявляли, что именно эта область России станет главной целью для нанесения ударов этими ракетами.

Предполагается, что целью ночных налетов дронов-камикадзе могут быть военные аэродромы с так нелюбимой украинскими войсками и командованием бомбардировщиками Су-34. Если в ночь на 27 ноября дежурные средства ПВО сбили 10 беспилотников, то в позапрошлую ночь их количество перевалило за пару десятков. Официальные власти отчитались, что все дроны были успешно перехвачены, а их обломки не нанесли никакого ущерба и не привели к человеческим жертвам.

Добавим, что Киеву уже не раз советовали сконцентрироваться на производстве дронов-камикадзе и выделяли под развёртывание производства немалые деньги. По этой причине использование ВСУ дронов только нарастает и будет увеличиваться с каждым месяцем.