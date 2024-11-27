Об этом сообщает издание Reuters.

Новейшая гиперзвуковая российская ракета средней дальности «Орешник» при ударе по днепропетровскому предприятию «Южмаш» не несла в боеголовках взрывчатое вещество. Нанесенные предприятию повреждения были произведены только благодаря высокой скорости боевых частей и оцениваются экспертами как незначительные. Об этом на своих страницах пишет западное информационное агентство Reuters.

Как пишет издание, во время удара ВС РФ использовали так называемые "макеты" и не боевые части, которые используются во время учений. Предполагается, что удар «Орешником» по предприятию представляет собой демонстрацию возможностей, а не полноценную попытку разрушения украинского завода.

«Комментарии источников подтверждают описание Кремлем применения этого оружия в качестве предупреждения Западу после того, как США и Великобритания разрешили Украине выпустить свои ракеты по территории России» - пишет издание.

«В данном случае ракета была без взрывчатки... Не было никаких взрывов, как мы ожидали. Что-то было, но не очень большое» - добавляет второй источник.

Официальный Киев пока никак не комментирует этот факт, и украинские специалисты продолжают искать обломки российской ракеты на территории «Южмаш». При этом выставленные ранее части «Орешника» в виде фрагментов разного состояния, было раскритиковано экспертами из-за большого содержания на фотографиях обломков продукции самого предприятия.