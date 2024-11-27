Блокировки начнутся с 30 ноября.

Это решение не затронет автомобили, которые были официально поставлены на международные рынки. Ранее в сентябре Avatr уже объявил о запрете на экспорт автомобилей, предназначенных для внутреннего рынка Китая, и это правило вступило в силу с 1 октября.

По словам представителей белорусского дистрибьютора Avatr, компании «Автовельт», с конца ноября начнется блокировка неофициально ввезенных автомобилей. Блокировка коснется сетевых функций и других технологических возможностей автомобилей. Подобные меры, вероятно, будут применены и в России, так как они касаются общей политики экспортного контроля.

«Автовельт» уточнил, что уведомление о блокировке было направлено дилерам и экспортерам в Китае, и оно начало действовать с 1 октября. Ответственность за заблокированные автомобили лежит на компаниях, которые нарушили запрет и экспортировали автомобили, предназначенные для использования в Китае. В «Автовельт» добавили, что даже официальные дистрибьюторы не смогут разблокировать эти машины.

Отметим, что подобную политику ведет и другой автопроизводитель — Zeekr, хотя о массовой блокировке их машин пока не сообщалось.

Avatr планирует официально выйти на российский рынок в ближайшие месяцы. В это же время в России начнутся продажи машин бренда Lync & Co, что может стать первым шагом к официальному входу Zeekr на российский рынок.