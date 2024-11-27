Кроссовер внешне напоминает модель Ferrari Purosangue.

По предварительным данным, стоимость новинки будет меньше, чем у Tesla Model Y, а её выход на рынок запланирован на февраль-март следующего года. Согласно информации от инсайдеров Xiaomi Auto, запуск автомобиля предполагается в рамках годовщины выпуска седана SU7, который дебютировал 28 марта текущего года и вскоре после этого поступил в продажу. Несмотря на то что новинка классифицируется как кроссовер, ожидается, что его клиренс будет относительно невысоким. В дизайне автомобиля можно будет увидеть элементы седана SU7, включая фары, сплошной задний фонарь, безрамные двери и полускрытые дверные ручки.

Недавно в социальной сети Weibo появилось видео, на котором Лэй Цзюнь тестирует новый внедорожник на одной из автомагистралей. Инсайдеры утверждают, что компания Xiaomi планирует использовать ту же стратегию ценообразования для кроссовера, что и для седана SU7. Напомним, что цены на SU7 были установлены ниже, чем на аналогичные модели Tesla Model 3, и ожидается, что стоимость кроссовера также будет конкурентоспособной по сравнению с Tesla Model Y.

Компания Xiaomi неустанно трудится над завершением второй фазы строительства своего завода. Существующее производство уже функционирует в 2 смены, чтобы удовлетворить спрос на модель SU7.