Стоит он более 50 000 долларов.

Xpeng Motors представила уникальный электрический минивэн Xpeng X9, который уже успел завоевать внимание покупателей. Этот автомобиль стал первым в своем роде, оснащенным системой управления задними колесами и адаптивной подвеской. Стоимость новинки начинается от 50 000 долларов, и несмотря на такую цену, спрос на модель остается высоким.

С начала года, когда Xpeng X9 впервые появился на рынке, компания доставила уже 20 тысяч таких автомобилей, установив рекорд скорости поставок среди электрических 7-местных автомобилей премиум-класса. Минивэн обладает уникальной возможностью поворачивать задние колеса на 5 градусов, что обеспечивает минимальный радиус поворота в 5,4 метра.

Габариты Xpeng X9 впечатляют: длина составляет 5293 мм, ширина - 1988 мм, а высота - 1785 мм. Колесная база равна 3160 мм. В салоне минивэна предусмотрена компоновка сидений 2+2+3, общая площадь которого достигает 7,7 квадратных метров. Второй ряд сидений оснащен двумя независимыми креслами и проходом в 180 мм между ними, что упрощает доступ к третьему ряду. Также во втором ряду установлен удобный столик.

Xpeng X9 оснащен передовыми технологиями: в автомобиле установлено 29 компонентов для интеллектуального вождения, включая два лидара, камеры, радары и ультразвуковые датчики. Это максимальное количество такого оборудования среди всех автомобилей в данной категории. Модель также включает два мощных чипа Orin-X и систему Snapdragon 8295 для управления функциями кабины.

Кроме того, Xpeng X9 оборудован инновационной двухкамерной пневматической подвеской, которая обеспечивает высокий уровень комфорта во время поездок.