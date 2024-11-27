Правительство США планирует уменьшить размер федерального гранта для технологического гиганта Intel. Ранее предполагалось выделить компании 8,5 миллиардов долларов, однако теперь сумма сократится до менее 8 миллиардов долларов. Общее уменьшение финансирования составит более 500 миллионов долларов.
Это решение было принято на фоне недавнего контракта Intel с Пентагоном на производство чипов на сумму 3 миллиарда долларов. Весной текущего года администрация президента Джо Байдена объявила о намерении выделить компании около 20 миллиардов долларов в форме грантов и займов. Эти средства должны были помочь увеличить производство полупроводниковых микросхем в США, что стало бы крупнейшим инвестиционным проектом в данной области.
Ранее сообщалось, что Intel получит в Аризоне гранты на сумму 8,5 миллиарда долларов и кредиты до 11 миллиардов долларов. Эти средства планировалось направить на строительство двух новых заводов и модернизацию уже существующих производственных мощностей.
Таким образом, несмотря на сокращение текущего финансирования, компания продолжает оставаться важным игроком на рынке высоких технологий в США, активно расширяя своё производство и внося значительный вклад в развитие отечественной промышленности.