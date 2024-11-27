Компания получила огромный контракт на производство чипов от Пентагона.

Правительство США планирует уменьшить размер федерального гранта для технологического гиганта Intel. Ранее предполагалось выделить компании 8,5 миллиардов долларов, однако теперь сумма сократится до менее 8 миллиардов долларов. Общее уменьшение финансирования составит более 500 миллионов долларов.

Это решение было принято на фоне недавнего контракта Intel с Пентагоном на производство чипов на сумму 3 миллиарда долларов. Весной текущего года администрация президента Джо Байдена объявила о намерении выделить компании около 20 миллиардов долларов в форме грантов и займов. Эти средства должны были помочь увеличить производство полупроводниковых микросхем в США, что стало бы крупнейшим инвестиционным проектом в данной области.

Ранее сообщалось, что Intel получит в Аризоне гранты на сумму 8,5 миллиарда долларов и кредиты до 11 миллиардов долларов. Эти средства планировалось направить на строительство двух новых заводов и модернизацию уже существующих производственных мощностей.

Таким образом, несмотря на сокращение текущего финансирования, компания продолжает оставаться важным игроком на рынке высоких технологий в США, активно расширяя своё производство и внося значительный вклад в развитие отечественной промышленности.