На данный момент речи о дефиците не идет.

Великобритания передала Украине новую партию крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow в количестве «десятков» штук. Это случилось впервые с момента официального прихода к власти нового премьер-министра Криса Стармера. Об этом сообщает американское издание «Блумберг» со ссылкой на неизвестные источники в чиновничьих кругах Лондона. При этом есть сведения, что партия пришла на Украину еще до удара по Днепропетровску российской ракетой комплекса «Орешник».

Как пишет американская газета, английские власти продолжают выполнять свой "долг" перед украинским народом и передавать ВСУ современное вооружение. В издании не уточняют, когда именно произошла сделка по передаче украинской армии новой партии ракет Storm Shadow. Министерство обороны Великобритании пока никак не прокомментировало передачу ракет ВСУ, но также заявило, что они продолжают придерживаться договоренностей о защите и поддержке Киева.

Тут стоит напомнить, что Киев планирует использовать британские ракеты для ударов по официально признанной российской территории. А так как в новости высказываются про «десятки» изделий, то это серьезная угроза. Тем более, что один удар британскими крылатыми ракетами уже произошел на прошлой неделе по Брянской области. Однако после демонстрации возможностей «Орешника» больше ударов Storm Shadow не фиксируется.