Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
В России планируют поднять штраф за езду без ОСАГО до 5000 рублей
Последний раз повышение было замечено в 2002 году.

В России предложено значительно увеличить штрафы за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Если ранее водителям грозил штраф в размере 800 рублей, то теперь сумма может составить до 5 000 рублей. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Предложение нашло поддержку у правительства, Министерства внутренних дел и представителей страхового рынка. Согласно информации от Российского союза автостраховщиков, примерно каждый десятый водитель в стране не оформляет страховку на свой автомобиль.

Это будет первое подобное увеличение штрафов с момента введения обязательного страхования в 2002 году. Предложенная сумма штрафа почти достигает средней стоимости полиса ОСАГО, которая на данный момент составляет около 7,65 тысяч рублей.

Ожидается, что нововведение вступит в силу только после того, как дорожные камеры начнут автоматически фиксировать нарушения связанные с отсутствием ОСАГО. По планам, это произойдет не ранее 2026 года.

#штрафы #осаго
+
Написать комментарий (0)
Комитет Госдумы поддержал увеличение штрафа до 5 тысяч рублей за повторное вождение без ОСАГО
В РФ планируют ввести строгие меры против ставок, включая штрафы до 1 миллиона рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
11
В Северной Корее показали танк M2020, который называют "северокорейской "Арматой"
1
Появились первые спутниковые снимки последствий удара "Орешником" по строениям "Южмаша"
7
Stalker 2: Heart of Chornobyl оказалась слишком сложной для многих геймеров
15
Бесплатное обновление для Liar's Bar добавит атмосферу хаоса, локации и русскую рулетку
+
Российский Су-34 поразил американский ЗРК Avenger
+
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
+
Главком РВСН Каракаев: "Орешник" может поражать любые цели в Европе, даже высокозащищенные
2
Блогер использовал Tesla Cybertruck для автономного питания дома площадью 464 м²
2
OpenAI может вести переговоры с Samsung о внедрении своих возможностей ИИ на Galaxy
+
Army Recognition: модернизированный Challenger 3 окажется намного мощнее российских Т-90М и Т-80БВМ
1
Новая ракета "Орешник" способна уничтожать подземные бункеры
+
"Страна.ua": ВС России проникли в село Желтое, обойдя Покровск с юга
+
В России запустили уникальное производство амаранта
+
Неопознанный БПЛА был замечен рядом с авианосцем «Королева Елизавета»
2
Процессоры AMD Threadripper 9000 будут иметь от 16 до 96 ядер
+
"Сделан из пластика и силумина" - в сети усомнились в китайском истребителе 6-го поколения
2
Утечки намекают, что вместо покупки iPhone 17 в следующем году стоит подождать iPhone 18 в 2026-м
1
Intel Arc B580 с 12 ГБ памяти GDDR6 и производительностью на уровне RTX 4060 Ti появилась в сети
+
Nvidia готовит к запуску новый графический процессор RTX 5090 по цене от $1 800 до $1 900
6

Популярные статьи

Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
20
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
22
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
52
Какие сложности ожидают украинское ПВО в перехвате "Орешника" и почему это не произойдёт
25
Итоги гоночного уик-энда 23-24 ноября
4
Сколько стоит сборка геймерского ПК для запуска игр в 2K@60 fps с прицелом на апгрейд в 2027 году
14
Китайский истребитель 6th Gen "Белый император" бросает вызов мировым державам
3
Тонкая настройка PlayStation 5 — лайфхаки для геймеров
4
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
29
Почему AMD Radeon это худший выбор для Linux, или как пришло время переустанавливать линукс
25

Сейчас обсуждают

Евгений
04:50
Я полностью тебя поддерживаю! Жалко что нас таких мало, которые говорят правду про пк. Точнее это не хотят разделять. Пк вещь классная, но только для работы, а не для игр. 20 с лишним лет не смог прив...
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
Александр Жолудев
04:49
Начнём: 1. Это МИГ 31. 2. Что он может сбивать и на каком расстоянии? 3. Стоимость производства данной ундервафли. Доклад окончен.
"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
Евгений
04:45
Какой конец 2026 года? Пс6 выйдет в 28 году. И новое поколение от сони выходит раз в 7 лет. А не в 6.
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
Михаил Авраменко
04:45
Тухлая свиномойва очень сильно режет слух. Как будто слушаешь психически больных людей.
Энтузиасты представили русскую нейросетевую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Михаил Авраменко
04:43
Может обосрались те, кто добровольно стал рабами Запада и приняли русофобскую идеологию?
Энтузиасты представили русскую нейросетевую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Вальтер Щаковски
04:36
Лучше приставки для игр человечество ничего не придумало. Пк максимально не удобен, за ним устаешь как на работе, и не важно какое кресло. За приставкой ты Максимально погружён в игру. PlayStation🎮 э...
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
Евгений Оев
04:33
Это может и фейк, а техпроцесс ни как не связан с тем, что надо попробовать сначало другой
Xiaomi завершила разработку собственного чипсета на 3-нм техпроцессе
Руслан
04:14
Руку ты свою тр#хал, обиженка. По твоему развитию только воздушные шарики на телефоне лопать
Stalker 2: Heart of Chornobyl оказалась слишком сложной для многих геймеров
Alex Z
04:10
затрофеил и прохожу этот фэйл на дзене муахаха. но на самом деле уже нет. зае6ала эта помойка. что первый не прошел и этот высер клон первого во всем устаревший на 20 лет так же летит в корзину.
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
Treamor
04:01
Комп для всего, консоль не нужна
PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем