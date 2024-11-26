Последний раз повышение было замечено в 2002 году.

В России предложено значительно увеличить штрафы за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Если ранее водителям грозил штраф в размере 800 рублей, то теперь сумма может составить до 5 000 рублей. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Предложение нашло поддержку у правительства, Министерства внутренних дел и представителей страхового рынка. Согласно информации от Российского союза автостраховщиков, примерно каждый десятый водитель в стране не оформляет страховку на свой автомобиль.

Это будет первое подобное увеличение штрафов с момента введения обязательного страхования в 2002 году. Предложенная сумма штрафа почти достигает средней стоимости полиса ОСАГО, которая на данный момент составляет около 7,65 тысяч рублей.

Ожидается, что нововведение вступит в силу только после того, как дорожные камеры начнут автоматически фиксировать нарушения связанные с отсутствием ОСАГО. По планам, это произойдет не ранее 2026 года.