Среди самых популярных автомобильных марок у россиян BAIC в топ-10, а белорусские Belgee еще выше. На первом месте — отечественная Lada.

Автомобильный рынок России показывает новые тенденции. Согласно последним данным от "Автостат", за неделю с 18 по 24 ноября россияне приобрели 26,4 тысячи новых легковых автомобилей. В список десяти самых популярных брендов впервые вошел китайский BAIC, заняв десятое место с 518 проданными автомобилями. Эти машины собирают на заводе "Автотор" в Калининграде.

Прямо перед BAIC расположился другой китайский бренд Jetour с результатом в 551 автомобиль. "Москвич" занял восьмое место с 598 машинами. Немного опередив их, белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 заняли седьмое место, разойдясь тиражом в 606 единиц.

В первой пятерке лидеров рынка особых изменений не наблюдается. Lada продолжает удерживать первенство с внушительным количеством в 8,5 тысячи проданных автомобилей. За ней следуют Haval с 3,2 тысячи единиц, Chery с 2,4 тысячи, Geely с 2,1 тысячи и Changan, который продал 1,3 тысячи автомобилей.

Эти данные подчеркивают растущее влияние китайских автопроизводителей на российском рынке, а также стабильность спроса на отечественные автомобили марки Lada.