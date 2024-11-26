Об этом заявил индустриальный директор Бекхан Оздоев.

Госкорпорация "Ростех" обладает всеми необходимыми технологиями для превращения танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров в управляемые на расстоянии роботизированные устройства. Об этом сообщил Бекхан Оздоев, индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха", в беседе с ТАСС.

По его словам, компания разработала специализированные программно-аппаратные комплексы, такие как "Прометей" от холдинга "Высокоточные комплексы", которые могут трансформировать стандартную военную технику в полноценных боевых роботов. Это стало возможным благодаря интеграции с передовыми системами управления огнем.

Такие инновации позволяют значительно повысить эффективность боевых операций, минимизируя риски для живого персонала. "Ростех" продолжает работать над усовершенствованием технологий дистанционного управления военной техникой, что открывает новые перспективы в области робототехники и оборонной промышленности.