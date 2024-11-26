Сделать нефть историей, похоже, пока не получится.

Производство аккумуляторов для электромобилей в Европе столкнулось с серьезными трудностями. Компания Northvolt, которая ранее считалась лидером в этой области, оказалась на грани банкротства. Это событие стало большим ударом по планам Европы по созданию собственной промышленности аккумуляторов.

Northvolt, шведская компания, получившая более 10 миллиардов долларов инвестиций, включая государственное финансирование и вложения от таких крупных игроков как Volkswagen и Goldman Sachs, объявила о необходимости дополнительного финансирования в размере от 1,0 до 1,2 миллиарда долларов. Эти средства необходимы для проведения реструктуризации, которую компания планирует завершить к концу марта.

В последнее время Northvolt сократила свою деятельность и уменьшила количество рабочих мест, пытаясь стабилизировать свои финансы. Компания также потеряла крупный контракт на 2 миллиарда евро с BMW, что усугубило ее финансовое положение. Спрос на электромобили растет медленнее, чем ожидалось, а Китай укрепил свои позиции как лидер в производстве аккумуляторов, контролируя 85% мирового рынка.

Проблемы Northvolt усугубляются тем, что производство аккумуляторов является сложным процессом, и компания не смогла удовлетворить потребности своих клиентов. Энди Палмер, основатель консалтинговой компании Palmer Automotive, подчеркнул, что управление производством в Northvolt оставляет желать лучшего.

Кроме того, технологическое превосходство Китая в области аккумуляторов значительно. По словам Палмера, Китай опережает Запад на десять лет.

Таким образом, планы по сокращению зависимости от нефти и переходу на электрические транспортные средства в Европе сталкиваются с серьезными препятствиями. Northvolt, которая должна была стать символом этих изменений, теперь борется за выживание.