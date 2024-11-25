Он получил КАЗ и противодроновую защиту.

Корейская народная демократическая республика продолжает развивать свои бронетанковые войска. Сейчас в Пхеньяне проходит оборонная выставка, в рамках которой публике был показан новый основной боевой танк, ранее известный, как M2020 и M2024, но получивший в мае нынешнего года наименование Cheonma-2. Более того, на нынешней выставке показали продвинутую версию ОБТ под наименованием - Tianma-2.

Западные эксперты уже смогли ознакомиться с новым корейским танком методом разглядывания доступных фотографий и дали свое оценочное суждение. По их мнению, Tianma-2 взял много элементов от современных танков западной школы танкостроения. Об этом говорит изменение корпуса и башни, которая больше напоминает американские ОБТ «Абрамс» и немецкие «Леопард 2».

Согласно доступной информации, экипаж танка состоит из трех человек и не имеет в своем составе заряжающего, которого заменил автомат заряжания. Кроме того, комбинированная защита машины стала модульной и теперь легко заменяется в полевых мастерских в случае повреждения. Лоб и борта корпуса прикрыты пассивной динамической защитой, а на башне развернут комплекс активной защиты, похожий на израильский «Троффи».

Что интересно, северные корейцы учитывают опыт российской Спецоперации и прикрыли МТО решетчатым экраном, а на крыше башни размещен 12,7-мм пулемет для антидроновой защиты. Кроме пулемета там установлены ПУ для противотанковых управляемых ракет. Орудие корейского танка осталось прежни и там используется 125-мм гладкоствольная пушка, которую те скопировали с советского изделия.