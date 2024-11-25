Удар произвел благотворное влияние на поляков, - считает журналист

Утро 21 ноября уже давно прошло, а последствия прилета новой российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» только набирают обороты. В частности, как пишет польский журналист Крупа, этот удар произвел благотворное влияние на польское население, которое внезапно задумалось о том, что война с Российской Федерацией может привести к самым печальным последствиям для их страны.

Как пишет журналист, размахивающие шашками граждане Польши после прилета баллистической ракеты по украинскому предприятию притихли и задумались. При этом этот удар подорвал веру поляков в то, что поставляемые западом зенитно-ракетные комплексы не способны защитить от подобной угрозы.

«Эта истерия в каком-то смысле является позитивной, поскольку наконец-то идея о том, что война с Россией может быть разрушительной для Польши, дошла до широкого круга польской аудитории» - пишет Крупа.

Стоит отметить, что в Польше продолжает набирать силу агрессивная риторика против России и, в частности, звучат воинственные заявления из уст высших военных чинов.

Добавим, что использование «Орешника» повлияло не только на поляков, но и на западные страны. При этом некоторое время СМИ и политики отмалчивались по поводу использования новой ракеты, а сейчас появились сообщения, что Киев до сих пор в шоке. Об этом, в частности, пишет главный редактор немецкого издания «Бильд».