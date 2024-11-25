Они слишком старые и немотивированные.

Несмотря на все предпринимаемые меры, план мобилизации, скинутый сверху, провалился и ТЦК не смогли набрать необходимое количество рекрутов. Согласно данным, которые опубликовали на страницах британского издания «Экономист», количество набранных «добровольцев» составило всего 2/3 от назначенного. При этом западное издание ссылается на неназываемый источник среди чиновничьего аппарата Киева.

Вопреки всем предпринимаемым действиям по усилению ТЦК и завинчиванием гаек в виде пачки новых законов об отмене брони, украинская армия не получила необходимого количества солдат для затыкания дыр на ЛБС. Как сообщает один из украинских чиновников, если подобная тенденция сохранится, то к весне все может посыпаться. Дело в том, что баланс убыли и прибыли личного состава начинает постепенно смещаться в плохую для Киева сторону. Кроме того, источник рассказывает, что и качество поставляемого «мобилизационного» ресурса крайне низкое.

«В армии давно нет добровольцев, а мобилизационная кампания не справляется, набирая едва ли две трети от своей цели. Высокопоставленный украинский чиновник говорит, что он обеспокоен тем, что ситуация может стать непоправимой к весне» - пишет The Economist.

Поступающие в настоящее время рекруты отличаются крайне низкой мотивацией и большим возрастом. В ряде мест упоминается, что средний возраст украинского новобранца, набранного за последние несколько месяцев, приближается к 50.

«Мне присылают парней старше 50 лет, у которых в справках от врачей говорится, что они слишком больны, чтобы служить. Иногда мне кажется, что я управляю детским садом, а не боевым подразделением» - сообщает один из офицеров украинской армии.