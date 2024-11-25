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g1tarist
Reuters: После изучения обломков "Орешника" стало понятно, что ранее такой тип ракет не применялся
По Украине раньше такими ракетами не били.

Спустя четыре дня после нанесения удару по днепропетровскому предприятию «Южмаш» перспективной российской ракеты «Орешник» украинские специалисты с помощью иностранных коллег смогли собрать её обломки. Несмотря на то, что работы продолжаются, части ракеты уже начинают исследовать и, в частности, к ним даже подпустили журналистов. Так, издание «Рейтор» пишет, что согласно первичным полученным данным ранее такой тип ракет по территории Украины для нанесения ударов не использовался.

Собранные на территории «Южмаша» обломки ракеты из комплекса «Орешник» перевезли в неизвестное место для проведения исследования. Однако туда допустили несколько журналистов из аккредитованных СМИ, которым рассказали, показывая уцелевшие фрагменты ракеты, что ранее такой тип боеприпасов ВС РФ не использовали.

«Обгоревшие и раскрошившиеся обломки были разложены на складе в учреждении, где проводится экспертиза оружия. Украинские эксперты изучают эти обломки, чтобы получить представление о российских военных цепочках поставок, производстве и способах разработки контрмер» - пишет «Рейтор».

Стоит напомнить, что удар новой ракетой средней дальности «Орешник» был нанесен по территории днепропетровского завода «Южмаш» в прошлый четверг. На этом предприятии, по словам Зеленского, украинский ВПК наладил выпуск дальнобойных ракет, которыми собирались бить по официально признанной территории РФ. Президента Украины уже обвинили в разглашении государственной тайны и назвали именного его слова причиной прилета по украинскому заводу.

#reuters #орешник
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