В 2022 году Bosch ушла из России.

Немецкая автомобильная промышленность переживает тяжелые времена. Известный производитель автозапчастей Bosch объявил о массовых увольнениях и сокращении зарплат. Всего компания планирует уволить 5500 сотрудников по всему миру, включая 3800 рабочих в Германии. Кроме того, для 10 000 работников в Германии будет сокращено рабочее время с 38-40 часов до 35 часов в неделю, что приведет к уменьшению их доходов.

Согласно информации от профсоюза IG Metall, сокращения коснутся в основном подразделений, занимающихся разработкой и производством компонентов для систем автономного вождения. Это решение отражает глубокий кризис, с которым сталкивается отрасль, оказавшаяся под давлением из-за усиливающейся конкуренции со стороны Китая и снижения спроса на автомобили.

По данным агентства Bloomberg, проблемы в отрасли усугубляются медленным развитием рынка электромобилей и ростом стоимости жизни, что снижает покупательскую способность потребителей.

Не только Bosch сталкивается с подобными проблемами. Ford Motor Company недавно объявила об увольнении 4000 сотрудников в Европе, что составляет 14% от их местной рабочей силы. Также Volkswagen рассматривает возможность принятия радикальных мер, включая закрытие одного из своих заводов в Германии.

Эти изменения в автомобильной промышленности Германии свидетельствуют о серьезных вызовах, с которыми приходится сталкиваться крупным игрокам рынка в условиях текущего экономического климата.