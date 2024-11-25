15-минутная зарядка электромобилей стала реальностью

Ученые из Университета Ватерлоо разработали новую технологию, с помощью которой можно будет заряжать аккумуляторы электрокаров от нуля до 80% за 15 минут. Это значительно быстрее, чем текущие стандарты, требующие почти 60 минут на полную зарядку.

Кроме того, новые аккумуляторы могут выдерживать до 800 циклов зарядки, что значительно увеличивает их срок службы по сравнению с существующими моделями. По крайней мере, такие цифры были опубликованы в научном журнале Advanced Science.

Профессор Иверик Рангом из того же университета подчеркнул важность доступности и экономичности электромобилей: "Меньший размер батарей, их быстрая зарядка и долговечность могут снизить общую стоимость автомобилей". Его коллега, профессор Майкл Поуп, добавил: "Мы не переизобретаем колесо в плане материалов для литий-ионных аккумуляторов, а улучшаем способы их организации и добавляем новые функции к связующим элементам".

Исследователи изменили конструкцию анода, традиционно изготовленного из графита, разработав метод, который улучшает его электропроводность. Это изменение позволяет быстрее перемещать ионы лития и снижает риски деградации аккумулятора при быстрой зарядке.

По словам профессора Поупа, новый подход может быть легко масштабирован и интегрирован в существующие производственные линии, что предлагает производителям батарей экономичное решение.

Следующий шаг для ученых – оптимизация производственного процесса и подготовка технологии к массовому внедрению. Группа тестирует прототипы, чтобы оценить интерес потенциальных партнеров в индустрии. "Мы стремимся к тому, чтобы наше решение было не только эффективным, но и масштабируемым", – заключил Рангом.