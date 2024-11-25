Дальность полета составит 950 км.

В России активно ведется разработка нового многоцелевого вертолета под названием HB.17. Эта модель будет оснащена мощным двигателем ВК-2500, который также используется в вертолете Ка-52 «Аллигатор». Проект предусматривает, что вертолет сможет преодолевать расстояние до 950 км.

Компания HeliBuro, занимающаяся разработкой, планирует, что первый полет новинки состоится в 2027 году. HB.17 предназначен для транспортировки до 9 пассажиров в сертифицированной конфигурации, а также для перевозки различных грузов. Этот вертолет среднего класса будет оборудован современной радиоэлектроникой и комбинированной системой управления.

Название модели HB.17 означает «HeliBuro, 1 двигатель, 7 тонн». Вертолет получит один из самых надежных двигателей в мире, ВК-2500 и сможет перевозить полезный груз весом до 2,5 тонн. Использование одного двигателя вместо двух значительно увеличит экономичность, что позволит вертолету преодолевать большие расстояния на одной заправке.

Экономичность и низкие операционные расходы делают HB.17 особенно привлекательным для региональных перевозчиков, включая те, которые работают на субсидированных маршрутах. Кроме того, вертолет будет востребован у государственных организаций для быстрой и эффективной транспортировки грузов и персонала.

Ранее Объединенная двигателестроительная корпорация сообщила о значительном увеличении производства двигателей ВК-2500, которые находят широкое применение в таких вертолетах, как Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8.