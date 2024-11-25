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Флагманский седан Jetta VA7 скоро выйдет в продажу с 1.4-литровым мотором и роботизированной КПП
У машины классическая для Volkswagen агрегатная связка с 1,4-литровым мотором и «роботом» DSG.

Новый седан Jetta VA7, разработанный совместно компаниями VW и FAW, уже доступен у дилеров в Китае и скоро появится на российском рынке. Модель оснащена 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и семиступенчатой коробкой передач (роботизированной) DSG.

Официальная премьера Jetta VA7 состоялась 10 ноября, и с тех пор в социальной сети Weibo появилось множество фотографий новинки. Также стали известны новые технические детали и предварительная цена автомобиля, которая составляет примерно 13,8 тысяч долларов.

Автомобиль построен на платформе Volkswagen Sagitar, удлиненной версии европейской Jetta, с колесной базой 2731 мм. Размеры VA7 и Sagitar немного отличаются, но оба предлагают просторный багажник объемом 553 литра.

Jetta VA7 будет доступна в пяти цветах кузова: черном, белом, сером, зеленом и золотистом. В салоне установлена цифровая панель приборов с 8" экраном и медиасистема с экраном в 10,1 дюйма.

Среди прочих преимуществ модели — экономичный расход топлива, составляющий всего 5,9 литра на 100 км по методике WLTC.

#авто #volkswagen #jetta #dsg
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