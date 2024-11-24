S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стал настоящим хитом продаж.

Новая украинская видеоигра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" стала настоящим хитом, несмотря на множество технических проблем на старте. За первые 24 часа после релиза было продано более миллиона копий. Интересно, что игра также доступна в подписке Game Pass, что позволяет игрокам на Xbox и ПК играть в неё бесплатно.

Проект долгое время находился в разработке и неоднократно переносился, что только усилило интерес публики. Оригинальная трилогия S.T.A.L.K.E.R. пользовалась большой популярностью, и новая часть не стала исключением. Продажи в первый день, хоть и не побили рекорды, но стали значительным достижением для однопользовательской игры.

По словам разработчиков из студии GSC Game World, число пользователей, которые попробовали игру через Game Pass, превысило миллион, однако точные цифры не раскрываются.

Бюджет проекта не разглашается, но, судя по всему, он был значительным. В последнем интервью упоминалось, что в студии работает более 430 человек.