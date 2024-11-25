При этом, максимум, который им удавалось удерживать - 1300 квадратных километров.

Украинские СМИ регулярно выпускают материалы пропагандистского характера, в которых рассказывают про успехи украинской армии. На этот раз, ссылаясь на Генштаб ВСУ, СМИ рассказали о том, что армия контролирует до 800 квадратных километров российской земли в Курской области. При этом ранее сообщалось, что в наиболее удачный период «курской авантюры» под контролем было почти 1300 кв км.

Однако с этим фактом не соглашаются более трезво смотрящие на действительность каналы и блоги. По их подсчетам сегодня украинская армия контролирует не 800, а всего 560 квадратных километров российской территории. При этом те же самые источники намекают гражданам Украины, что ВС РФ в свою очередь контролирует почти в 136 раз больше украинской территории.

Стоит добавить, что российские войска постепенно выдавливают украинцев к Сумской границе и зачищают от украинского присутствия освобожденные населенные пункты и замкнутые котлы. По официальным данным из российского Министерства обороны, в течение всего периода действий в Курской области потери личного состава ВСУ достигли почти 35 тысяч человек. Что стоит добавить, эти военные были в большей части не недавно набранными ТЦК «новобранцами», а опытными военными, собранными из всех возможных подразделений.