Данные комплексы стоят крайне дорого.

Официальная Канада продолжает поставлять на Украину системы вооружения и боеприпасы. На этот раз они передали для усиления Воздушных сил ВСУ зенитно-ракетный комплекс NASAMS стоимостью в 400 миллионов американских долларов. Об этом событии с широкой общественностью поделился нынешний глава минобороны Канады Блэр.

«NASAMS поможет лучше защитить общины (города и сёла) на Украине» - рассказывает Блэр.

Канада обещала поставку этого комплекса еще в 2022-м году, но все это время не реагировала на заявления Зеленского по этому поводу. Поставленный зенитно-ракетный комплекс NASAMS позволит ВС ВСУ закрыть небо от части российских ракет и дронов, которыми ВС РФ регулярно наносят удары по стратегически важной инфраструктуре. Тут стоит добавить, что большое количество систем ПВО было потеряно ВСУ в ходе так называемой «курской авантюры» Зеленского и Сырского, когда ЗРК подгоняли поближе к границе, чтобы прикрыть наступающие войска.

Несколько позже Зеленский выступил с просьбой к своим американским партнерам. Украинский президент в очередной раз высказался о необходимости помогать Украине. В частности, Зеленский просит поставить на Украину комплекс THAAD, который способен перехватывать баллистические ракеты в заатмосферном пространстве.

Стоит отметить, что данные комплексы стоят крайне дорого и риск потерять такой ЗРК предельно велик. С другой стороны американцы уже поставили один такой комплекс в Израиль для прикрытия страны от возможных ударов со стороны Ирана.