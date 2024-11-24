Перехватить данный беспилотник не удалось.

С британский военным флотом произошел неприятный инцидент. Речь идет о походе английского авианосца «Королева Елизавета», который недавно прибыл в немецкий Гамбург. За время похода на борту корабля не раз возникли проблемы с боевым развертыванием авианосца. И вот немецкие газеты выпустили материал, в котором поделились с общественностью об ошибке английских моряков перед одиноким дроном.

Стоящий на приколе английский авианосец начал снимать дрон неизвестного происхождения. Англичане попытались перехватить аппарат, но у них ничего не получилось. Коптер смог уклонился от попыток перехвата и скрылся за контейнерами. Операторов разведывательного беспилотника также не удалось поймать.

«Перехват дрона специальным оборудованием оказался неудачным, дрон скрылся за контейнерным терминалом» - пишет немецкая пресса.

По сообщениям некоторых источников парящий над HMS Queen Elizabeth дрон очень сильно напоминал украинскую «Бабу Ягу». Однако подобная компоновка беспилотников не является эксклюзивной для украинцев. При этом также дополняется информация примерными габаритами БПЛА, который имеет дину от одного винта до другого чуть больше метра.