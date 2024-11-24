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g1tarist
Украинские СМИ сообщают о новых ударах ВС РФ по Днепропетровску
Чем именно были атакованы объекты ВСУ в Днепропетровске, сегодня – не говорится.

В прошлый четверг украинский город Днепропетровск, переименованный в Днепр, стал центром пристального внимания со стороны военных экспертов всего мира. Делом в том, что по находящемуся в городе предприятию «Южмаш» был нанесен удар ракетой перспективного комплекса «Орешник», который проходит по классификации, как баллистическая ракета средней дальности. И вот 22 ноября приходят новые сообщения, что по Днепру вновь ударили русские войска, но при этом не сообщается куда именно были совершены прилеты.

Вчера утром приходили сообщения, что в городе несколько раз срабатывала сирена оповещения гражданского населения о ракетной опасности. Однако сообщается только об одном даре по объектам украинской армии в черте города. Стоит добавить, что после удара утром 21 ноября в сети было множество роликов с клубами дыма, поднимающимися над городом. Также сообщалось про мощный «хлопок», который был слышен далеко за городской чертой Днепропетровска.

На месте удара гиперзвуковой ракеты «Орешника» работали иностранные специалисты, которые пытались найти хоть какие-то элементы ракеты. При этом украинские СМИ писали, что не один раз поисковая операция прерывалась из-за угрозы повторного удара.  Что интересно в сторону нынешнего главы Украины уже полетели обвинения в хвастовстве. Дело в том, что именно на «Южмаше» было развернуто так называемое производство «чисто» украинских дальнобойных ракет. При этом Зеленский об этом объявил на всю страну, хвастаясь успехами украинского ВПК.

#сво #всу #днепропетровск
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Украинские военные эксперты сообщают о падении флангов ВСУ в районе Великой Новосёлки
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