Администрация президента Байдена продолжает в спешном порядке собирать военную помощь для Украины.

Администрация президента Байдена продолжает в спешном порядке собирать военную помощь для Украины до момента вступления во власть Дональда Трампа. На фоне таких мероприятий активизировался лидер украинского народа Зеленский, который хочет потребовать от США поставок противоракетных комплексов, способных перехватывать российские баллистические ракеты. Об этом пишут на своих страницах украинские информационные издания со ссылкой на собственные источники.

Президент Зеленский пытается урвать как можно больше всего до прихода новой администрации в Белом доме. Одним из главных запросов станет попытка получить более продвинутые системы ПРО, предназначенные для перехвата баллистических ракет. Сейчас у Киева нет таких комплексов, но они в ограниченном количестве имеются на вооружении Соединенных Штатов. Речь идет о модернизации привычного зенитно-ракетного комплекса «Патриот» и развернутой американцами системы «Эгида», которая прикрывает североамериканский континент от возможных ударов со стороны РФ и КНР.

«У Украины нет средств, способных сбивать межконтинентальные ракеты, но они есть у американцев. Украина обратится в США для передачи таких вооружений» - пишет пресса.

Западные СМИ также начали выпускать материалы, рассказывающие про новые запросы Киева. В частности, «Блумберг» пишет, что Зеленский «положил глаз» на системы противоракетной обороны THAAD. Однако их никто пока поставлять украинцам не собирается, так как системы крайне дорогие и при этом есть реальная возможность их потерять в результате российского удара. Пока же на Украину прибывают западные специалисты, которые пытаются найти обломки ракеты «Орешника» и по ним понять, какие именно комплексы ПРО необходимо передавать ВС ВСУ.