Allen Control Systems разработала автоматизированную систему "Bullfrog"

Американская армия тестирует новый пулемет, управляемый искусственным интеллектом, для защиты от дронов. Компания Allen Control Systems, работающая на Пентагон, разработала автоматизированную систему под названием "Bullfrog". Эта система предназначена для борьбы с малыми дронами и уже показала свою эффективность во время испытаний.

Стив Симони, генеральный директор ACS, объяснил, что основная цель проекта — создать систему, которая может автоматически уничтожать дроны, движущиеся на большой скорости. "Bullfrog" является частью нового направления в военной технике, которое включает использование роботизированных систем.

В этом году, например, американская армия начала эксперименты с роботизированными собаками, оснащенными штурмовыми винтовками, на одном из своих полигонов на Ближнем Востоке.

Представители ACS отмечают, что "Bullfrog" обходится значительно дешевле, чем другие, более сложные системы, такие как лазерные или микроволновые установки. Теперь главная задача — убедить клиентов в том, что система готова к полностью автономной работе. На данный момент, по правилам, оператор должен давать разрешение на каждый выстрел.