Исследователи разработали технологию переработки барды в метан.

Винокурни Кентукки нашли способ превратить отходы производства бурбона в возобновляемый источник энергии. Специалисты из Института Джеймса Б. Бима разработали метод, позволяющий перерабатывать барду в метан. Это решение помогает не только избавиться от отходов, но и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Барда, остаток от переработки зерна, ранее использовалась как удобрение или корм для животных. Однако, учитывая сложности и высокую стоимость её очистки, такой подход был неэффективен для многих мелких производителей. К тому же, в Кентукки ожидается снижение численности крупного рогатого скота до минимума с 1951 года, в то время как производство бурбона предполагается удвоить в ближайшие пять лет.

Исследователи выяснили, что наиболее эффективно для получения метана подходит барда из кукурузы, которая и является самой распространённой. Метан, полученный в результате, планируется использовать непосредственно на винокурнях: для работы оборудования, отопления помещений и заправки транспорта.

Министерство сельского хозяйства США уже одобрило проведение эксперимента на местном уровне. Это позволит создать замкнутую систему, где злаки используются на максимум без образования отходов. Этот подход не только повысит эффективность производства, но и сделает его более экологичным.