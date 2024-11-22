Специалисты хотят обнаружить следы применяемого на нём ракетного топлива.

Наступило утро 22 ноября, и многочисленные западные военные эксперты вывалили в сеть своё видение ситуации и рассуждения на тему: «Что это было?». Речь, разумеется, идет о ракете, которой ВС РФ нанесли точечный удар по украинскому предприятию «Южмаш» в городе Днепропетровск. При этом в словарном запасе аналитиков появилось новое русское слово – «орешник», которое если кто раньше и знал, то не сопоставлял с ракетным комплексом.

Пока аналитики вовсю соревнуются в попытках определить, чем может быть новая российская ракета, на территории «Южмаша» целый день работали специалисты с измерительными комплексами западного производства. Дело в том, что и украинские, и натовские спецы пытались найти следы той самой ракеты, которая все это натворила. Кроме того, с помощью спецсредств ищут следы ракетного топлива, используемого в перспективной российской ракете.

Поиски идут с большим трудом, так как прилетевшая ракета нанесла серьезный урон производственному комплексу и готовой продукции, хранящейся на складах. Кроме того, в течении вчерашнего дня не раз была объявлена воздушная тревога, что заставляло поисковиков уходить с мечта поражения. В открытых источниках пока не сообщается, нашли ли там что-то интересное или обломки «Орешника» потерялись среди всего хлама.

На фоне проведенного утром 21 ноября удара, президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников ответить самым решительным образом и не дать России повторить удары по стране.