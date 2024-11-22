Он считает, что Запад должен усилить давление на Россию.

Лидер украинского народа Владимир Зеленский обратился с заявлением к своим западным партнерам и потребовал от них максимально жесткой и оперативной реакции на российский удар «Орешником» по Днепропетровску. Об этом Зеленский пишет в своем ТГ-канале.

Как пишет президент Украины, ударив новыми ракетами комплекса «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, Россия делает второй шаг в эскалации противостояния. При этом он добавляет, что первым шагом стало якобы привлечение северокорейских военных к боевым операциям на территории Курской области. По этой причине Зеленский призывает своих партнеров ответить немедленно или Россия продолжить бить по Украине, используя ракеты.

«Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет. Путин проверяет вас, уважаемые партнеры... Его нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно» - высказывается Зеленский.

В целом украинский президент не сильно изменил свою привычную риторику и призывает западные страны усилить давление на РФ и закидать её новыми санкциями. Возможно, под шумок, Зеленский также попросит увеличения поставок вооружения для оснащения ВСУ.

«Надо давить, нужно принуждать Россию к подлинному миру, который возможен только благодаря силе» - добавляет президент Украины.

Стоит отметить, что в своем вчерашнем выступлении президент России Путин заявил, что испытания «Орешника» были проведены в ответ на удары западными ракетами по старой российской территории. Добавим, что «Орешник» — это перспективная гиперзвуковая баллистическая ракета, способная лететь со скоростью 10 «махов» на дистанцию до 5 500 км.